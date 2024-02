Cresce número de casos de dengue atendidos em hospital de Cachoeiro

Com o período de chuva surge também um perigo muitas vezes invisível, mas que pode até matar. As águas acumuladas em vasilhas, pneus e outros recipientes são criadouros perfeitos para o mosquito da dengue.

Neste ano, os números de notificações sobre a doença estão em alta no Estado e se refletem nos atendimentos feitos no Pronto Socorro e Pronto Atendimento da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: É dengue ou gripe? Saiba como diferenciar os sintomas das doenças

Para se ter uma ideia, só nos meses de janeiro e fevereiro foram registradas 56 notificações no hospital. Deste total, 23 já foram confirmadas.

O número de registro total de atendimentos é quase 200% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2023 foram 19 notificações, sendo oito confirmações.

A orientação da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é de que a qualquer sintoma da dengue, procure uma Unidade de Saúde Básica (UBS) mais próxima. Os principais sintomas são febre, dor no corpo, dor articular, dor muscular, dor ao redor dos olhos, dores abdominais, náusea, vômitos e dor de cabeça.

Além de procurar um serviço de saúde, é importante iniciar imediatamente a hidratação, com ingestão de água, sucos naturais ou chás.

Dicas importantes para evitar a dengue

Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

Tirar água dos pratos de plantas;

Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.