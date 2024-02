Criminoso é detido com drogas e submetralhadora no litoral do ES

Um homem foi detido por policiais militares após ser localizado com arma e drogas nesta terça-feira (13), no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Militar contou que policiais faziam patrulhamento na região, quando realizaram abordagem em dois suspeitos.

Leia também: Homem é detido após apontar arma para policiais em Marataízes

Ainda, segundo a PM, durante buscas pessoais e nas imediações, foram encontradas 103 pedras de crack, uma sacola contendo 332g de cocaína, um frasco com cocaína, 162g de maconha, uma munição .380, uma submetralhadora calibre 380, uma balança de precisão e material para embalo das drogas.

Diante do fato, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial da região.