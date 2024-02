Homem é detido após apontar arma para policiais em Marataízes

Um homem foi detido após apontar arma para os policiais militares na madrugada desta terça-feira (13), na Avenida Beira Mar, próximo a orla de Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente também foi apreendido.

A PM informou que militares estavam no local, quando ouviram disparos de arma de fogo vindo próximo de uma tenda localizada na areia da praia. Em seguida, populares saíram correndo. Ninguém ficou ferido.

Logo que se aproximaram, os policiais avistaram um homem, que seguiu em direção da equipe e apontou a arma de fogo para os militares, que, diante do iminente risco, revidaram com disparos. O homem correu para a beira do pier e lançou a arma no mar. No entanto, ele foi abordado e detido.

Ainda, durante a perseguição, um adolescente foi visto pelos militares jogando um simulacro de arma de fogo entre algumas pedras. O menor foi abordado e com ele foi encontrado um relógio, que não soube informar a quem pertencia.

O homem e o adolescente foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.