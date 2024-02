Criminosos armados roubam motocicleta e trocam tiros com a PM em Muqui

Criminosos armados trocaram tiros com policiais militares na noite da última quinta-feira (8), após roubarem uma motocicleta na Rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui, municípios do Sul do Espírito Santo.

Segundo relatos à Polícia Militar, a vítima estava retornando do local de trabalho, quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta vermelha. A vítima disse que a garupa, de pele escura, usava calça escura e camisa clara. Já o piloto, de pele clara, vestia bermuda de cor vermelha. A vítima disse ainda que foi ameaçada e agredida com uma arma de fogo.

No entanto, temendo a sua vida, o motociclista parou e entregou a moto Honda CG Titan Mix KS, de cor vermelha para os suspeitos, juntamente com a mochila e carteira contendo documentos pessoais, dinheiro e cartões de crédito. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Após as informações, policiais militares fizeram cerco e localizaram os suspeitos com a mesma motocicleta na Rodovia Ricardo Barbieri. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos armados abandonaram a moto e fugiram para um matagal, efetuando disparos em direção aos policiais. Por proteção, os militares fizeram disparos.

No entanto, durante buscas, os policiais encontraram um aparelho celular e um par de chinelos que estavam junto da motocicleta. O celular foi identificado como sendo da vítima do roubo. Aliás, minutos depois, os militares encontraram um dos suspeitos caminhando descalço às margens da rodovia. Ele tentou fugir novamente, mas acabou detido.

Diante dos fatos, o suspeito e os materiais recuperados foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O outro suspeito não foi localizado.