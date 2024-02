Em fuga, criminosos batem carro e acabam presos no ES

Dois criminosos foram presos após baterem com o carro na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Santa Lúcia, Vitória, no final da manhã desta quinta-feira (8). Os suspeitos tentavam fugir, em alta velocidade, de uma das equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Um dos detidos é Iuri de Andrade Bento, 25 anos, um dos herdeiros do tráfico do bairro São Benedito. O outro é um rapaz, de 23 anos, que possui três passagens por tráfico. Os dois estavam em um veículo modelo Onix que havia sido identificado pelo trabalho da Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória em parceria com o Serviço Reservado da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

A perseguição começou depois que o carro passou pelo Cerco Inteligente da Prefeitura de Vitória. Com a ajuda do videomonitoramento, uma equipe de patrulhamento foi encaminhada para realizar a abordagem. Ao dar ordem de parada, já na Avenida Saturnino de Brito, o veículo empreendeu fuga sentido Camburi e entrou na Praia do Canto. A viatura da Guarda de Vitória fez o acompanhamento, passando pelo Barro Vermelho até chegar na altura da Avenida Reta da Penha, onde os criminosos perderam o controle do veículo e invadiram a calçada do outro lado da avenida.

“Os ocupantes tentaram escapar correndo, foram perseguidos pelos agentes da Guarda de Vitória. Um deles foi alcançado pelos agentes e o outro esbarrou com uma viatura da PM que vinha no outro sentido da via”, explicou o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.

Baleado

O suspeito foi baleado pelos militares e levado para o Hospital São Lucas. Era Iuri Bento, que segue internado na unidade. Ele possui mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa, associação e tráfico de drogas. Ele é irmão de Geovani Bento, o Vaninho, e João Andrade, o Joãozinho da 12. Vaninho está preso, desde 2020, acusado de ordenar queimas de ônibus aqui no Estado. Ele e Joãozinho cumprem prisão em presídios federais e formam o alto escalão do tráfico de drogas de São Benedito.

“A Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória trabalha fazendo levantamento também dessas facções. Todo o material é repassado para as demais forças de segurança para que subsidiem investigações a fim de retirar da sociedade estes indivíduos”, pontuou Amarílio Boni.

Com o suspeito de 23 anos, foram encontrados 15 comprimidos de ecstasy. No veículo, havia dois celulares e um rádio-comunicador. O Onix usado pelos criminosos não possuía qualquer restrição e foi removido para um pátio credenciado.