Criminosos usam foto de advogado para aplicar golpes em Cachoeiro

Um advogado de Cachoeiro de Itapemirim foi alvo da ação de criminosos. Marthony Garcia de Oliveira teve sua foto usada em aplicativo de mensagem para aplicar golpes na região.

O advogado procurou a Polícia Civil e já registrou boletim de ocorrências. Segundo ele, os golpistas usavam sua foto em um número desconhecido.

“Os criminosos, utilizando uma foto retirada das redes sociais e um número de telefone desconhecido, enviavam mensagens informando sobre o recebimento de precatórios, sempre mencionando um valor máximo de R$ 82.537,90 – determinado pela Justiça –, para que os clientes pudessem receber esse valor. Era exigido o pagamento de uma taxa através de um boleto judicial, que supostamente desbloquearia os créditos”, explica.

Leia também: Irmão de um dos traficantes mais procurados do ES é preso em Anchieta

De acordo com o advogado, os criminosos realizaram busca no sistema do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), para obter os dados das vítimas e de pagamentos judiciais.

“Após efetuarem o pagamento, os golpistas informavam que o valor seria desbloqueado em até três dias úteis, mediante confirmação do pagamento. Além disso, eles realizavam uma busca no sistema do TRF-2, de acesso público, para obter informações sobre clientes, advogados e valores na lista de pagamentos judiciais. Com esses dados, enviavam mensagens solicitando o pagamento da referida taxa”, pontua.

Marthony disse ainda que muitas pessoas, e até mesmo advogados, que não têm conhecimento, acabam caindo nesse tipo de golpe. “Essa prática tem causado prejuízo e lesado tanto pessoas simples quanto, de forma mais ampla, advogados que não têm conhecimento do ocorrido. Aliás, muitas vezes a fraude só é percebida após uma busca realizada pelo próprio cliente”, alerta o advogado.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigação Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações não foram repassadas.

Confira as dicas da Polícia para não cair em golpe:

Sempre confirme a identidade da pessoa que está entrando em contato com você, especialmente se for para solicitar pagamentos ou informações financeiras;

Se receber uma ligação suspeita, não forneça informações pessoais ou financeiras imediatamente;

Ligue de volta para um número oficial conhecido do escritório de advocacia para confirmar a autenticidade da solicitação. Ou por outros meios de comunicação, como e-mail ou pessoalmente, se possível.

Se você suspeitar de uma tentativa de golpe, denuncie imediatamente a atividade às autoridades locais e ao escritório de advocacia envolvido. Isso ajudará a proteger você e outros potenciais alvos.