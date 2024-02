Cuidando dos pets! Calor causa maior incidência de doenças parasitárias

Verão é tempo de sol e calor. É também uma época que favorece passeios ao ar livre e os pets “fazem a festa”, já que podem farejar, brincar e interagir em novos ambientes. Porém, o período também exige cuidados diversos, já que há maior incidência de doenças parasitárias como erlichiose, babesiose e anaplasmose que podem afetá-los diretamente.

Para isso, a médica-veterinária Viviane Tamos, separou algumas orientações para os tutores de pets. Ela explica que as condições climáticas do verão geram temperaturas mais elevadas e, por isso, podem acelerar o ciclo de vida dos parasitas e a reprodução de insetos vetores.

Viviane explica que as doenças parasitárias são condições que afetam os animais de estimação devido à presença de parasitas como pulgas, carrapatos e vermes. Esses parasitas podem causar uma série de sintomas, incluindo coceira intensa na pele, perda de pelos, problemas gastrointestinais como vômitos e diarreia, fraqueza e febre.

“Os riscos de doenças do gênero incluem anemia, devido às pulgas e carrapatos; problemas gastrointestinais, problemas cardíacos (na dirofilariose), danos aos órgãos internos e até mesmo o óbito em casos graves”, alerta Viviane.

A profissional afirma que a prevenção é essencial, e para isso, recomenda medidas como vermifugação, controle de vetores e higiene adequada, e em caso de infestação, é necessário utilizar produtos apropriados, indicados por especialistas, até resolver completamente o problema. Além disso, Viviane ressalta a importância de manter as consultas e orientações de médicos-veterinários em dia.

“O tratamento para essas doenças envolve o uso de medicamentos antiparasitários específicos e, em casos mais graves, intervenções médicas”, completa.

