Bicho geográfico é provocada por verme intestinal que acomete os pets

O Ancylostoma caninum, o ‘bicho geográfico’, é um parasita que pode ser encontrado no intestino dos cães. Incluindo os domiciliados, assumindo papel importante na infestação de diferentes ambientes, por meio da eliminação dos ovos deste verme nas fezes.

Aliás, o Brasil é um país de dimensões continentais com clima tropical e subtropical. Aqui, o verão se caracteriza por temperaturas elevadas acompanhadas de alta umidade. Issoé um fator que favorece o desenvolvimento das larvas do Ancylostoma dentro dos ovos. Portanto, ao eclodir, ficam no solo, areia e demais locais onde os pets possam ter defecado.

Aliás, nos seres humanos ele causa a Larva Migrans Cutânea (LMC), cujo nome popular é bicho geográfico. “As pessoas contraem essa enfermidade por meio da infecção desta larva, que pode estar presente em diferentes ambientes, como: parques, praças, praia, quadras de vôlei e futevôlei, além de locais de recreação com as mesmas características”, explica o médico-veterinário Jaime Dias, gerente técnico e de marketing de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

No entanto, a infecção ocorre pelo contato da pele com o solo contaminado pelas fezes de cães infectados por este importante parasita intestinal. O bicho geográfico acomete tanto adultos como as crianças. A larva penetra ativamente pela pele, migrando pelo subcutâneo. Ao fazer este caminho por debaixo da pele, vão deixando rastros formando “mapas”, o que os tornou popularmente conhecidos por bicho geográfico.

Bicho geográfico

É comum que as pessoas infectadas pela larva apresentem irritação e muita coceira no local da lesão. Isso piora durante a noite, resultando em inchaço, presença de linhas tortuosas e vermelhas, além de sensação de movimento debaixo da pele. O especialista da Vetoquinol pontua que: “a infecção se dá, em grande parte das vezes, nos membros inferiores, principalmente nos pés – locais de maior contato com o solo infectado”.

Algumas medidas são importantes no controle desta enfermidade. Uma delas é manter os ambientes limpos e recolher as fezes principalmente durante os passeios, que se intensificam no verão. “Mantenham os cães sempre vermifugados, promovendo saúde e contribuindo para a redução desta zoonose. Para o tratamento e controle das infecções por Ancylostoma caninum nos cães, a Vetoquinol Saúde Animal, com seus 90 anos de fundação, tem em seu portfólio o Ciurex Plus Suspensão – vermífugo de amplo espectro, indicado contra os principais vermes intestinais que acometem os cães, como é o caso do Ancylostoma. “É importante ter sempre o acompanhamento de um médico-veterinário para avaliação e orientação sobre o esquema de vermifugação mais adequado para o pet”, finaliza Jaime Dias.