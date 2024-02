Dengue: Cachoeiro usa termonebulizadores no combate aos mosquitos

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), tem atuado no combate aos mosquitos Culex, conhecido como pernilongo, e Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya

O itinerário do serviço é elaborado de acordo com a notificação da presença dos insetos, priorizando as regiões com maiores incidências das arboviroses, no caso do Aedes Aegypti.

Neste mês, o serviço já foi realizado nos seguintes bairros: Abelardo Machado, Nossa Senhora da Penha, Centro, Recanto, Zumbi, Alto Eucalipto, Paraíso, Gilberto Machado, Jardim América e São Francisco de Assis.

Nos próximos dias, as equipes estarão fazendo os serviços em bairros e localidades: Aquidaban, Nossa Senhora de Fátima, Córrego dos Monos, Aeroporto, Soturno e Village da Luz.

A aplicação do termonebulizador é realizada pela manhã e à noite, podendo ser adiada a depender das condições do clima, como chuva e vento forte. É recomendado que os moradores abram as janelas e portas de suas casas, quando o veículo passar, a fim de maximizar a eficácia do serviço.

Confira dicas para manter os mosquitos longe de sua casa:

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre as bocas para baixo.

Proteja ralos sem tampa com telas finas.

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

Não jogue lixo em terrenos baldios.

Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

Se guardar pneus velhos, retire toda a água e os mantenha em locais cobertos, protegidos da chuva.