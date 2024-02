Dengue: prefeito declara Estado de Emergência em Ibitirama

O prefeito de Ibitirama, Ailton da Costa Silva (PSDB) decretou estado de emergência por causa do número de casos de Dengue registrados no município. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (23), por meio de nota divulgada pela Prefeitura.

“Em uma reunião realizada nessa quinta-feira (22) no gabinete do prefeito Ailton da Costa Silva com a presença de todos os secretários municipais, o foco foi a alarmante situação da dengue no estado e especificamente em Ibitirama.

A discussão, embasada nos dados fornecidos pela equipe da Estratégia da Saúde da Família e pelo Pronto Atendimento Municipal, levou à decisão de alinhar-se à medida adotada pelo governador Renato Casagrande, que decretou emergência no Estado do Espírito Santo devido ao aumento dos casos de dengue.

Leia Também: Dengue: prefeito decreta estado de emergência em Dores do Rio Preto

Diante dessa decisão, o município de Ibitirama declarou oficialmente em estado de emergência para intensificar a luta contra a proliferação do mosquito transmissor. A prioridade é garantir a saúde e o bem-estar da população, com a implementação de todas as ações possíveis e necessárias para erradicar o mosquito e minimizar o impacto da dengue entre os cidadãos”, afirma a nota divulgada pela prefeitura.

Apesar do comunicado, a prefeitura não divulgou o número de casos registrados e nem as medidas adotadas para combater o avanço da dengue no município.