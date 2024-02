Dengue: prefeito decreta estado de emergência em Dores do Rio Preto

O prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho (Progressistas), decretou estado de emergência por causa do número de casos de Dengue registrados no município. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (21), por meio da sua rede social.

“Então, imediatamente, hoje, nós vamos decretar emergência no município de Dores do Rio Preto, já abrindo precedentes para que nós possamos comprar inseticidas, contratar novas pessoas para que a gente possa fazer um trabalho rápido”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

De 1 de janeiro até esta quarta (21), a Secretaria de Saúde da cidade notificou 26 casos de Dengue e três de Covid-19. Não há registro de mortes.

“Outra coisa que a gente vai fazer e precisa do apoio de toda a população, no dia 2 de março, vamos fazer o o Dia “D” contra a Dengue. Vamos botar todos os funcionários, máquinas, caminhões, para que a gente possa fazer uma manutenção na sede do município, no distrito de Mundo Novo e no distrito de Pedra Menina”, explicou Ninho.

Ranking nacional da Dengue

O Espírito Santo está entre os estados que têm maior incidência de casos de Dengue no Brasil. De acordo com dados apresentados, nesta quarta-feira (21), pelo subsecretário estadual da Saúde, Orlei Amaral Cardoso, o estado ocupa a 6ª colocação no ranking nacional.

No total, já são 10.955 casos confirmados da doença no Espírito Santo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera situação epidêmica taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com a Sesa, o Estado apresenta uma taxa de 481 casos por 100 mil habitantes nas últimas quatro semanas.