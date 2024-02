Dengue: vacinas começam a ser distribuídas em cidades do ES na sexta (23)

O Espírito Santo receberá, nesta quinta-feira (22), mais de 50 mil doses da vacina contra a Dengue. O imunizante será enviado pelo Ministério da Saúde.

“O Espírito Santo vai receber 58.530 doses da vacina da dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (22). As doses serão distribuídas para 23 municípios capixabas escolhidos pelo MS e serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos”, explicou o governador Renato Casagrande (PSB).

A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é de que as doses comecem a ser entregues ainda essa semana.

“Já na sexta-feira (23) faremos a distribuição para os municípios. Serão 23 municípios contemplados, são municípios da Região Metropolitana. Os critérios escolhidos foram identificados pelo Ministério da Saúde em uma análise feita em setembro de 2023. Essa quantidade de doses, 58.530, é suficiente para vacinar as crianças de 10 e 11 anos”, afirmou o secretário de Saúde, Miguel Duarte.

