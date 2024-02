Descarte irregular de lixo provoca alagamento de ruas em Cachoeiro

Uma grande quantidade de lixo e entulho descartado de forma irregular provocou alagamento no bairro Nossa Senhora de Fátima, após uma forte chuva que caiu em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (6).

Uma equipe de limpeza da Prefeitura de Cachoeiro foi até o local e identificou a presença de diversos materiais como sofás, cadeiras plásticas e outros objetos descartados de forma irregular que estavam entupindo os bueiros e impedindo o escoamento da água da chuva.

“Resíduos como esses, descartados de forma irregular, é o que provoca todo o alagamento. Esses resíduos, eles vão se descolocando, entupindo bueiro, galeria, córregos. Então, a gente pede, encarecidamente, que a população cachoeirense faça o descarte do seu resíduo de forma regular”, explicou a secretária de Obras, Lorena Vasques.

Caso haja necessidade de descartar algum material, a população deve entrar em contato com a Prefeitura de Cachoeiro e solicitar a remoção.

“Acione 156, o caminhão vem até aqui, busca o resíduo e a gente faz o descarte da forma correta. Com isso, nós vamos evitar os alagamentos constantes que acontecem nesse período de chuva, conto com a a ajuda de vocês”, apelou a secretária por meio da sua rede social.

