Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio

Um detendo de 57 anos foi encontrado morto, na última sexta-feira (9), dentro de uma cela de um presídio no município de Eunápolis, no extremo Sul da Bahia.

Segundo informações policiais, os internos acionaram a coordenação da unidade, por volta das 20h, e relataram que o colega de cela tinha passado mal. Ao chegar ao local, o homem já estava sem vida.

O corpo do detento não havia sinais aparentes de violência. A Polícia Técnica foi acionada para perícia e remoção do corpo para necrópsia.

