Grave acidente provoca morte de advogada capixaba em rodovia

Faleceu nesta sexta-feira (9) em um acidente de trânsito a advogada capixaba Evelim Bulhões Guimarães, aos 32 anos.

O acidente foi registrado na MT-208, a 60 km de Alta Floresta. De acordo com informações de veículos de imprensa locais, ela perdeu o controle da caminhonete que dirigia e caiu em uma lagoa.

Populares ainda conseguiram retirar a advogada da água, mas ela já estava sem vida. O corpo de Evelim foi encaminhado para a Polícia Técnica de Alta Floresta. Posteriormente, será transladado para o Espírito Santo.

Embora sua família seja do Espírito Santo, Evelim residia em Mato Grosso, no município de Nova Bandeirantes, onde advogava, era inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e membro da Comissão de Meio Ambiente.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Mato Grosso lamentou “a triste ocorrência, ceifando a vida da jovem advogada e expressa condolências aos familiares e amigos, que tenham forças para superar a perda”.