Diocese de Cachoeiro se prepara para receber relíquias de Santa Teresinha

As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus serão expostas, pela segunda vez, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em julho deste ano, durante uma peregrinação do relicário que acontece no país. As relíquias estarão na cidade entre os dias 6 e 8 no Carmelo São José Descalço, em Soturno (distrito de Cachoeiro) e na Catedral de São Pedro, no Centro da cidade.

Segundo a Madre Superiora do Carmelo São José, Irmã Maria Salete de Cristo Rei, a urna pesa 150 kg e foi encaminhada diretamente da Basílica de Santa Teresa de Lisieux, na França. Essa é a quarta vez que a urna é exposta no Brasil.

“Para nós é uma imensa alegria recebe-la!” Expressou a religiosa explicando: “embora tenha tido 4 passagens pelo Brasil, foi há 25 anos (1999) que essa relíquia veio à nossa diocese e ao nosso pequeno mosteiro pela primeira vez, à época, morávamos na casa menor (…) Nós (religiosas do Carmelo de Soturno) viemos do Carmelo de Fortaleza que tem o nome dela (Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus), por isso, temos uma ligação afetiva e espiritual muito forte com esta santa”, afirmou.

A peregrinação das relíquias de Santa Teresinha ao Brasil foi um pedido da Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil. Segundo os carmelitas, “o itinerário” da peregrinação “foi organizado a partir da presença do Carmelo Descalço no Brasil”, em “lugares de referência” onde “os frades, as monjas e os carmelitas seculares” estão presentes. Foram acrescentados outros lugares para que os fiéis participem, seja por proximidade ou comodidade deles.

Relíquias de Santa Terezinha

A visita das relíquias da santa francesa ocorre no marco de dois jubileus, a celebração dos 150 anos do nascimento de santa Teresinha, que foi comemorado em janeiro de 2023, e pela celebração dos 100 anos da sua canonização, que ocorrerá em 2025.

“Ano passado o Carmelo São José Descalço, em Soturno, também completou 25 anos e, receber em Julho deste ano, as relíquias de Santa Teresinha, é muita graça! É com grande alegria que esperamos partilhar com todos que vierem ao nosso Carmelo, a presença dessas relíquias”, completou.

Para acompanhar a programação da peregrinação é só acessar o Instagram dos carmelistas: @soucarmeloocd, @carmelobrasil, @floresdocarmelo e @carmelosjc.

O Relicário

O relicário que visitará a Diocese de Cachoeiro é uma urna em madeira, com detalhes em alto relevo e metal dourado. A urna é revestida de um acrílico transparente. O relicário contém alguns ossos do corpo de Santa Teresinha. O relicário possui 7 alças (três em cada lateral e uma em cada extremidade) para ser carregado. Este relicário foi doado pelo povo brasileiro e é destinado, desde 1994, a peregrinar pelo mundo.

Santa Teresinha do Menino Jesus

Marie-Françoise-Thérèse Martin conhecida como santa Teresa de Lisieux ou Teresinha do Menino Jesus é uma das santas mais populares do Brasil. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França e foi a filha mais nova dos santos Luís e Zélia Martin que também eram muito tementes a Deus. Eles tiveram oito filhos antes de Teresa: Quatro morreram ainda pequenos e as outras quatro: Maria, Paulina, Leônia e Celina também foram freiras como a santa.

Aos 15 anos, Teresinha entrou no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux com a autorização do papa Leão XIII. Sua grande experiência com Deus desde pequena, relatado em seus diários, intitulado: “História de uma alma” trouxe ensinamentos sobre a “infância espiritual” ou “pequena via” que se baseavam na confiança amorosa em Deus que é Pai. Teresinha acreditava que seu caminho em direção a Deus era ser como criança, e assim O buscava nesta via de abaixamento que transbordava na vida fraterna e no amar sem medidas.

Santa Teresinha morreu aos 24 anos em 30 de setembro de 1897. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 pelo papa Pio XI que falando sobre a nova santa disse: “esta menina tão sincera, que floresceu no jardim fechado do Carmelo, tendo acrescentado ao seu nome o do Menino Jesus, exprimiu vivamente em si a sua imagem; portanto, é preciso dizer que quem venera Teresa venera e louva o exemplo divino, que ela copiou em si”.

Em 19 de outubro de 1997, no domingo missionário, Teresa de Lisieux foi proclamada doutora da Igreja pelo papa são João Paulo II, devido os seus escritos autobiográficos.

“Doutores da Igreja”

“Entre os ‘Doutores da Igreja’ Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face é a mais jovem, mas o seu caminho espiritual é tão maduro e ousado, as intuições de fé presentes nos seus escritos são tão vastas e profundas, que merecem que ela seja colocada entre os grandes mestres do espírito”, disse o papa são João Paulo II na época.

Em 2023 foi comemorado os 150 anos do nascimento da santa e 100 anos da sua beatificação. E para celebrar esta ocasião, o papa Francisco, devoto da santa, escreveu no dia 15 de outubro deste ano a Exortação Apostólica C’est la Confiance sobre a confiança no amor misericordioso de Deus.

“Século e meio depois do seu nascimento, Teresa está mais viva do que nunca no meio da Igreja em caminho, no coração do Povo de Deus. Está a peregrinar conosco, fazendo o bem sobre a terra, como tanto desejou. O sinal mais belo da sua vitalidade espiritual são as inúmeras «rosas» que vai espalhando, isto é, as graças que Deus nos concede pela sua intercessão cheia de amor, para nos sustentar no percurso da vida”, escreveu papa Francisco na Exortação Apostólica dedicada a Teresinha.

Relíquia de Santa Teresinha permanentemente exposta em Cachoeiro

Um pedaço de tecido “embebido” no sangue de Santa Teresinha do Menino Jesus está permanentemente exposto na Capela do Santíssimo da Fundação Santa Teresinha, em Cachoeiro de Itapemirim.

A relíquia foi acolhida durante uma Celebração Solene na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro, no dia 1° outubro de 2020, durante os festejos em honra à jovem padroeira dos missionários.

A visitação à capela é gratuita e aberta aos fiéis de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O espaço fica na rua Costa Pereira, 41 – Centro, Cachoeiro.