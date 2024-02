Padre Antônio Marcos toma posse como pároco de Marataízes

O padre Antônio Marcos Moura da Silva tomou posse como pároco da Paróquia Santíssima Trindade, no último domingo (18). O sacerdote, natural do Rio de Janeiro, foi nomeado pelo bispo dom Luiz Fernando Lisboa CP, para auxiliar nas questões administrativas e na vida pastoral da Igreja em Marataízes, no litoral sul. Aos 37 anos, Antônio Marcos é o 8º sacerdote a servir como pároco na Paróquia Santíssima Trindade.

O novo pároco tomou posse na igreja matriz Nossa Senhora da Penha, com a presença de paroquianos, amigos, familiares, religiosos e sete padres – Enildo de Souza, Ronaldo Borel de Freitas, Antônio Valdeir, Pedro Felix Bassini, Marco Antônio Schwan, Robson Corrêa, Tiago Malanquini e seminaristas. A Santa Missa foi presidida pelo bispo diocesano. Após a saudação inicial, Lisboa, solicitou a leitura do decreto de nomeação, em seguida, o padre Antônio Marcos fez a profissão de fé diante do bispo e da comunidade paroquial, e na continuidade seguiu-se a Liturgia da Palavra.

Na aclamação do Evangelho o novo pároco recebeu das mãos do bispo o Evangeliário e proclamou o Evangelho, recordando que uma das funções do pároco é o anúncio da Palavra.

“Obrigado Padre Antonio Marcos pelo seu ‘sim’, pelas ajudas e dedicação aos irmãos. Agora ele inicia essa nova missão, junto dessa comunidade. Vocês vão poder conhecê-lo melhor e caminhar juntos com ele nesse trabalho de evangelização”. Comentou o bispo.

Depois da homilia, o padre Antonio Marcos renovou as promessas sacerdotais. Seguindo os tradicionais ritos, o sacerdote recebeu a chave da igreja, juntamente com alguns outros símbolos importantes para a caminhada pastoral como a chave do sacrário, a concha do batismo e a estola roxa, representando o Sacramento da Penitência. Logo após, padre Antonio Marcos e Dom Lisboa se dirigiram à Capela do Santíssimo Sacramento para um breve momento de oração. Na sequência, o sacerdote prestou o juramento de fidelidade e o bispo o declarou empossado.

Agradecimentos

Ao final da missa, após a homenagem da comunidade, o padre realizou o discurso de agradecimento.

“Primeiramente quero pedir licença ao povo dessa cidade para que eu possa chegar , pisar e morar. Fazer desta terra a partir de hoje minha casa. E Dizer por onde eu passar: moro em marataizes… Vim para servir, trago comigo boas experiências de vida, e aberto para adquirir mais experiência com esse povo que até aqui construiu uma linda história. (…) Vim morar na terra do abacaxi, ser padre daqueles plantam, colhem e vendem o abacaxi. Vim ser padre daqueles que vivem da pescaria. Os pescadores que com a pesca coloca comida em sua mesa. Vim ser padre daqueles que vivem do Turismo, do comércio, dos aluguéis. Vim ser padre dos turistas que aqui chegam. (…) Trago comigo o desejo de caminhar junto , fazer um caminho sinodal. Fazer um caminho sinodal com outras denominações, com o poder público, com tantas pessoas com ou sem religião. Vim ser um companheiro de caminhada.”

Quem é o padre Antônio Marcos?

Filho de José Antônio Polegario da Silva e Emi Carolina Moura da Silva, Antônio Marcos nasceu no Rio de Janeiro, no dia 10 de junho de 1986, tendo sido ordenado padre na Diocese de Cachoeiro em 16 de dezembro de 2017.

Antes de ser nomeado pároco da Paróquia Santíssima Trindade, atuou como pároco na paróquia Divino Espírito Santo, em Muniz Freire, entre os anos de 2019 e 2023, antes disso, foi administrador paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, em 2018.

Fez o curso superior em Filosofia e Teologia no Seminário Maior São João Maria Vianney, em Cariacica-ES.

Fotos: Gleice Campos