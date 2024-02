Duas apostas de Cachoeiro faturam a quina da Mega-Sena; saiba o valor

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.693 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 135 milhões. No entanto, o resultado agradou dois cachoeirenses, que acordaram mais felizes nesta quarta-feira (28). Duas apostas de Cachoeiro, uma realizada na loteria do Aeroporto e outra na loteria do Casagrande, bateram na trave e acertaram a quina.

Os números sorteados foram: 11 – 29 – 44- 45 – 46 – 50.

Cada um dos cachoeirenses ganhou R$ 55.729,62. Além dessas duas, uma aposta de Vitória, e outras 114 também acertaram cinco dos seis números sorteados e vão receber o mesmo valor. Outras 6.988 apostas acertaram quatro números e faturaram R$ 1.332,97.

Leia também: ‘Fundo a Fundo Patrimônio Material Tombado’ aprova 9 projetos de Cachoeiro

A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (29), é de R$ 135 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.