Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-101 em Anchieta

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente grave envolvendo um carro de passeio e um caminhão na tarde da última terça-feira (20), no km 351 da BR-101, em Anchieta.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), bombeiros e Polícia Civil. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

A Eco101 informou que duas pessoas não resistiram e morreram no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital. Por causa do acidente, houveram interdições totais e parciais para atendimento e o tráfego foi totalmente liberado às 21h19.