Edição 2024 da Exposul Rural será realizada em abril

A edição de 2024 da Exposul Rural, um dos eventos mais aguardados do sul do Estado, será realizada de 4 a 7 de abril, no novo Centro de Eventos do Parque de Exposições de Cachoeiro, no bairro Aeroporto.

Em fase de finalização, a programação da edição deste ano promete ser diversificada, com atividades e novidades para produtores rurais e muitas atrações e entretenimento para o público geral.

Entre as atrações, os visitantes podem esperar pelas tradicionais exposições de animais, máquinas, implementos e serviços agrícolas; comercialização de diversos produtos oriundos da zona rural; artesanato; fazendinha; além da presença de empreendedores dos mais diversos segmentos do agronegócio, em um ambiente propício para o fechamento de novos negócios.

Haverá, também, uma vila gastronômica com diversas opções de alimentação, desde comida japonesa à costela na brasa, com variada opção de bebidas, como cervejas e cachaças artesanais, além de sobremesas para todo tipo de paladar.

Um auditório climatizado receberá diversas atividades técnicas, e uma arena será montada na área central da feira, para realização de eventos governamentais e não governamentais, encontros temáticos, apresentações culturais e outras atrações.

Exposul Rural

“A cada ano, a Exposul Rural se firma como um elo vital para o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento do homem do campo, proporcionando oportunidades, conhecimento e avanços que impulsionam a prosperidade em nossa comunidade rural. Estamos ansiosos para a edição deste ano, com ótimas expectativas de público e de movimentação de novos negócios”, expressa o presidente Sindicato rural Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes.

“As parcerias têm sido essenciais para a realização de grandes eventos como a Exposul Rural. Para este ano, seguimos com o mesmo propósito de proporcionar uma celebração ao homem do campo e aos negócios associados ao meio rural, buscando não apenas criar uma feira memorável, mas também promover o desenvolvimento econômico e cultural de nossa região”, destaca o prefeito Victor Coelho.