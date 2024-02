Em rodada “solitária”, Rio Branco de Venda Nova recebe Real Noroeste

Em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Capixaba, Rio Branco de Venda Nova recebe o Real Noroeste neste sábado (10), no estádio Olímpio Perim, às 15h. O polentiero ainda não venceu nenhum jogo na competição.

Aliás, as duas equipes tem um jogo a menos no Capixabão. Agora, em “rodada fantasma”, as duas equipes vão finalmente realizar a partida, válida pela 2ª rodada da competição. O jogo do Polenteiro havia sido adiado por conta das fortes chuvas, que acabram enchendo o estádio Olímpio Perim de água, inviabilazando a partida.

Situação de Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste

Rio Branco de Venda Nova segue sem vencer na competição, e ocupa a 9ª colocação do Campeonato Capixaba neste momento. Dentro da zona de rebaixamento, o Polenteiro precisa de uma vitória, para chegar a 5 pontos e ultrapassar o Serra (4 pontos), e assim sair da zona.

O Real Noroeste tem 7 pontos na competição, e ocupa a 7ª colocação do Capixabão. Porém, vem de goleada sofrida no último jogo, quando enfrentou o Serra. Aliás, o jogo entre Real e Serra terminou de 5 a 0 para o Tricolor Serrano.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes