Energia renovável: EDP investe R$ 10 milhões para eficiência máxima

A EDP, por meio de seu veículo de corporate venture capital, a EDP Ventures, anunciou um aporte de US$ 2 milhões (o equivalente a R$ 10 milhões) na Splight, startup chilena que desenvolve tecnologias de inteligência artificial e ciência de dados para promover máxima eficiência em sistemas relacionados à geração de energia renovável. Este é o primeiro investimento já feito pela EDP Ventures em uma startup da América Latina, fora do Brasil, o que reforça o foco em expandir a atuação da EDP nessa região.

A decisão de investir na startup tem como base, principalmente, o alinhamento do modelo de negócio à estratégia da EDP, o que deve gerar diversas oportunidades relacionadas à operação de parques de fontes renováveis, como integração de dados, otimização de custos de operação e manutenção (O&M), uso de dados para melhorias no processo de construção e para a tomada de decisões na operação, maior clareza sobre a capacidade de rede com a expansão da geração distribuída, entre outras.

Investimento em energia renovável

“O investimento na Splight está em linha com nossa estratégia de aumentar o ticket médio de aportes e de apostar em startups em toda a América Latina, fortalecendo a nossa atuação global. O modelo da Splight tem sinergia com diversos negócios da EDP no Brasil, e em outras geografias, e pode nos ajudar a alavancar nossa atuação, trazendo soluções de inteligência artificial para otimizar a operação de parques de energias renováveis”, afirma Carlos Andrade, vice-presidente de Clientes e Inovação da EDP Brasil e Partner da EDP Ventures.

Fundada em 2021, a Splight desenvolveu uma plataforma voltada a diferentes agentes do setor elétrico (geradores, distribuidoras, operadores de sistemas) capaz de melhorar a gestão de redes e ativos, como usinas solares e eólicas. Sem necessidade de hardware adicional, a solução coleta dados de diferentes fontes (APIs, SCADAs) e implementa algoritmos de IA e machine learning para otimizar decisões operacionais em tempo real. O modelo de negócios é o de Software as a Service (SaaS) e a startup é reconhecida no mercado, tendo ganhado diversos prêmios internacionais.

Atualmente, uma parte significativa de energia renovável gerada é perdida devido à falta de otimização de redes, dos ativos de geração e dos sistemas de armazenamento. Segundo a Allied Market Research, o mercado de inteligência artificial aplicada a energia pode chegar a quase US$ 20 bilhões nos próximos 3 anos, com uma previsão de crescimento de 17,4% ao ano na próxima década. A Splight busca se antecipar a essa tendência para se consolidar como pioneira nesse nicho de mercado ainda pouco explorado, trazendo soluções inovadoras que unem IA à eficiência energética.

EDP Ventures: atuação e perspectivas para 2024

Atenta às transformações do setor elétrico, a EDP tem buscado atuar com protagonismo na transição energética, reforçando os investimentos em fontes renováveis e em inovação. Globalmente, a EDP Ventures já investiu mais de R$ 340 milhões (o equivalente a cerca de 70 milhões de euros) e tem 39 empresas ativas no portfólio.

Com um portfólio de investimentos bem consolidado no Brasil e América Latina, Europa, Estados Unidos, Ásia e Pacífico, o foco da EDP Ventures em 2024 é gerar mais valor às startups já apoiadas por meio de um conjunto de benefícios, incluindo mapeamento de parcerias estratégicas para as investidas.

Sobre a EDP no Brasil

O grupo EDP atua em quatro regiões mundiais – América do Norte, Ásia Pacífico, Europa e América Latina – e está presente no Brasil há mais de 27 anos. Suas empresas, EDP Brasil e EDP Renováveis Brasil, possuem R$ 41 bilhões em ativos no país, caracterizando essa como a segunda maior operação do grupo. A empresa conta com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados no Brasil e atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além de desenvolvimento, construção e manutenção de ativos eólicos, solares e hidrogênio verde. A EDP oferece ainda soluções de energia voltadas ao mercado B2B, como geração solar distribuída, mobilidade elétrica e venda de energia no mercado livre. Em Distribuição atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo.

Referência em ESG, a EDP voltou a ser reconhecida como a empresa elétrica mais sustentável do mundo pelo índice Dow Jones, além de ter sido incluída no índice de Igualdade de Género da Bloomberg. Em seus mercados de atuação na Europa e América do Sul – Brasil, Chile e Colômbia – a EDP conquistou o Top Employer 2024, além de ter sido eleita por quatro anos consecutivos a empresa mais inovadora do setor elétrico brasileiro pelo Valor Econômico.