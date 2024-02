ES recebe R$ 910 milhões em investimentos para distribuição de energia

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quarta-feira (21), da inauguração de cinco subestações de distribuição de energia e de quatro usinas solares de geração distribuída da EDP. Foram anunciados mais de R$ 910 milhões em investimentos da companhia no Espírito Santo para este ano. Também foi oficializado o patrocínio no valor de R$ 2,6 milhões destinado à restauração do Complexo do Carmo, no Centro Histórico de Vitória.

A solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, teve a presença do CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, além de prefeitos e outras autoridades. Foram inauguradas as subestações Santa Helena, Gironda, Rio Novo do Sul, Ibatiba e Vinhático, com investimento de R$ 79 milhões e que vão beneficiar mais de 61 mil clientes nos municípios de Nova Venécia, Vila Pavão, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Itapemirim, Ibatiba, Muniz Freire, Montanha e Pedro Canário.

As subestações foram construídas para ampliar a capacidade e trazer mais confiabilidade ao fornecimento de energia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e expansão da atividade industrial e turística nessas regiões. A EDP já havia anunciado um investimento recorde de cerca de R$ 4 bilhões no Estado entre 2020 e 2025, aproximadamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020.

Distribuição de energia

O aporte para distribuição tem como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de atuação, melhorias operacionais, redução de perdas, como o combate ao furto de energia, investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a companhia entende ser necessária uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível.

Também foram inauguradas quatro usinas solares de geração distribuída, com capacidade instalada de 25 MWp. Com investimento de R$ 100 milhões, os empreendimentos estão localizados nos municípios de Pedro Canário, São Mateus, Boa Esperança e Sooretama, e devem atender a consumidores residenciais e pequenas e médias empresas do estado – como farmácias, padarias, lavanderias, lojas, oficinas e confecções, bares e lanchonetes, salões de beleza e barbearias, clínicas, pet shops, entre outros – por meio do Solar Digital EDP, serviço de assinatura de energia solar.

“A EDP tem feito novos investimentos fundamentais, cumprindo um papel importante ao ajudar no desenvolvimento do nosso Estado. A empresa é uma referência no Brasil e trazendo mais competitividade para o Espírito Santo, onde as empresas podem ter a segurança de aumentar sua produtividade, pois terá energia para impulsionar seus negócios. Quando a gente inaugura essas usinas solares, entendemos que estamos no caminho certo para cumprir o nosso Plano de Neutralidade de Carbono”, destacou o governador.

Atualmente, a EDP conta com 13 usinas solares no Espírito Santo. Desse total, dez já estão em operação e três estão em construção, com previsão de serem energizadas ainda no primeiro semestre de 2024. As ações no Espírito Santo estão alinhadas à estratégia da empresa de consolidar e expandir sua atuação em geração solar distribuída, com investimentos de R$ 2,3 bilhões previstos até 2026, em todo o país. Atualmente, a companhia tem 87 usinas solares de geração distribuída no Brasil, sendo 48 já em operação.

Podem aderir ao Solar Digital EDP pessoas físicas e empresas de todo o estado, que tenham uma fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250, sem fidelidade de contrato (o cliente pode sair a qualquer momento, com aviso prévio de 90 dias), sem taxa de adesão ou custo de manutenção, e os clientes que podem ter, até o final de março, uma economia de 18%. A adesão pode ser feita de forma 100% online e não requer do cliente investimento na instalação de placas solares, nem alterações na rede elétrica.

“O Espírito Santo é um dos principais estados de atuação da EDP e estes investimentos comprovam mais uma vez isto. Temos grande orgulho da parceria estabelecida com o governo do estado a fim de proporcionarmos, juntos, energia de qualidade, melhorias na infraestrutura e programas sociais aos capixabas. E é pensando nisso que trouxemos para o estado o nosso produto de energia solar. Com a geração distribuída solar, residências e comércios que queiram economizar em sua conta de luz podem aderir ao programa Solar Digital EDP”, afirmou João Marques da Cruz.

Em 2023, a EDP investiu cerca de R$ 1 bilhão no Espírito Santo, sendo R$ 844 milhões em distribuição de energia e R$ 166 milhões na implantação de projetos de geração solar.

Restauro do Complexo do Carmo

Durante a cerimônia, a empresa também assinou o termo de compromisso de patrocínio para o restauro do Complexo do Carmo, que inclui o Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no valor de R$ 2,6 milhões. O Instituto Modus Vivendi é responsável pela execução do projeto, que tem a EDP como primeira patrocinadora, via incentivos fiscais da Lei Rouanet.

O restauro contemplará a troca das instalações elétricas e a implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, além de serviços para combate a incêndio e segurança.

Na parte de restauro, o destaque são as pinturas decorativas e artísticas na superfície na Igreja, que vão recuperar sua originalidade. Localizado no centro de Vitória, o complexo pertence à Arquidiocese de Vitória e é um patrimônio histórico e cultural do estado. Fundado em 1682 por padres carmelitas, o convento é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo.

A EDP já havia realizado aportes em outras iniciativas culturais no Espírito Santo, como o Theatro Carlos Gomes (R$ 10 milhões) e o Roteiro Jesuítico (R$ 2,3 milhões). Apenas em 2023, a companhia investiu R$ 11,5 milhões em ações com foco social, esportivo e cultural no Estado.

“É importante destacar que a EDP tem sido uma grande parceira na nossa Lei de Incentivo à Cultura e também na Lei Rouanet do Governo Federal. Fazendo importantes restauros e resgates de patrimônios históricos culturais. A Catedral Metropolitana é um importante monumento aqui do Centro e o restauro do Convento e da Igreja do Carmo serão muito importantes para nossa história”, pontuou o governador Casagrande.