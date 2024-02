Escolas campeãs no Carnaval vão festejar título com festa; confira

O Carnaval ainda não acabou no Espírito Santo. Celebrando a conquista de 2024, as três melhores colocadas do grupo especial, MUG, Boa Vista e Piedade, vão comemorar o pódio em uma grande festa marcada para o dia 30 de março, às 19h, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), bicampeã. Os ingressos serão vendidos na bilheteria da quadra e custam R$ 10.

No Carnaval de 2024, a MUG conquistou seu 9ª título, segundo seguido, com enredo “Massena: Um Olhar em Aquarela”. A agremiação levou para a avenida a história da vida e obra de Homero Massena, um dos artistas mais relevantes da história do Espírito Santo. Aliás, dono de um traço único e responsável por trazer técnicas impressionistas ao Estado, Massena possui mais de 10 mil obras ao redor do mundo e um museu com seu nome em Vila Velha.

A Independente de Boa Vista conquistou o segundo lugar com um enredo sobre Viana. A escola homenageou o município vizinha à Cariacica, sede da agremiação. Contudo, o desfile foi sobre a história de crescimento e resistência da cidade , seu potencial logístico, a força de seu desenvolvimento e seus encantos culturais e naturais.

Aliás, a Unidos da Piedade, que terminou em 3º lugar, voltou para dentro de sua própria história, com o enredo “Quilombo Piedade”. A escola dos morros da Piedade, Fonte Grande, Moscoso e Centro de Vitória exaltou seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo e dos seus.

Sobretudo, estarão presentes baterias, rainhas, baianas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e, claro, as torcidas das três agremiações.

Serviço:

Festa das Campeãs LIESGE 2024

Encontro de escolas: MUG, Boa Vista e Pedade

Dia: 30/03/2024 (sábado)

A partir das 19h

Quadra da MUG – Rua Mourisco, sem número, Glória, Vila Velha

Ingressos R$ 10