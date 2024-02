Esesp abre inscrições para Pós-Graduação em Gestão Pública e Inovação

A Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (Esesp) deu início, nesta segunda-feira (26), à abertura das inscrições para a Pós-Graduação em Gestão Pública e Inovação. O prazo para candidaturas vai até o dia 04 de março, exclusivamente por meio do site selecao.es.gov.br.

Destinada a profissionais do serviço público vinculados ao Governo do Estado do Espírito Santo e aos municípios capixabas, a oferta conta com 40 vagas. Podem concorrer servidores efetivos, tanto em regime estatutário quanto em regime jurídico celetista.

A Pós-Graduação em Gestão Pública e Inovação, de modalidade presencial, visa a fornecer uma formação completa e atualizada para indivíduos que já atuam ou almejam ingressar na gestão pública. Com carga horária total de 430 horas, o programa integra teoria e prática. Sendo assim, apresenta uma perspectiva abrangente sobre os principais temas relacionados à administração pública contemporânea.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher a ficha de inscrição on-line e providenciar uma série de documentos. Entre eles, cópias digitais de documentos de identificação, currículo atualizado na plataforma Lattes, diploma de graduação ou certidão provisória de colação de grau, entre outros.

A seleção dos candidatos será realizada com base na análise dos documentos apresentados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão de Seleção.