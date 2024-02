Espírito Santo decreta situação de emergência por causa da Dengue

O aumento do número de notificações e casos de Dengue nas últimas semanas fizeram com que o Governo do Espírito Santo decretasse estado de emergência nesta quarta-feira (21).

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), em reunião de acompanhamento da Situação da Dengue no Espírito Santo realizada com o secretário estadual de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (Podemos), e os prefeitos dos municípios capixabas, no Palácio Anchieta.

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo é o 6º estado com maior incidência de Dengue no país

“Com base na situação dos estados vizinhos, com base no aumento nas notificações, dos casos de dengue nos últimos dias, nós tomamos a decisão de decretar situação de emergência, conversamos com a Defesa Civil, conversamos coma Secretaria de Saúde e vamos decretar hoje situação de emergência para facilitar a nossa ação”, afirmou Casagrande.

Para monitorar a situação da Dengue no Estado, também foi criado o Centro de Comando de Controle, composto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). No total, já são 10.955 casos confirmados da doença no Espírito Santo.