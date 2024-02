Espírito Santo é o 6º estado com maior incidência de Dengue no país

O Espírito Santo está entre os estados que têm maior incidência de casos de Dengue no Brasil. De acordo com dados apresentados, nesta quarta-feira (21), pelo subsecretário estadual da Saúde, Orlei Amaral Cardoso, o estado ocupa a 6ª colocação no ranking nacional.

“Nós estamos em 6º lugar no cenário nacional. Nós estamos ali com incidência de 510. Lembrando aí que até 300 casos por 100 mil habitantes. Então a nível estadual, considerando 78 municípios, nesse cálculo, ele chega a 510. Então nós estamos aí entre Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás”, explicou o subsecretário.

Pela manhã, o governador, Renato Casagrande (PSB), reuniu os prefeitos dos municípios capixabas, no Palácio Anchieta, e decretou situação de emergência no Estado.

“Nós estamos neste ano de 2024, as primeiras semanas do mês de janeiro, estava até em uma situação melhor do que a do ano de 2023, mas nós estamos agora, neste momento, já observando uma situação mais grave do que em 2024. Essas últimas semanas, ultima semana em especial nós tivemos um maior número de notificação, um maior número de confirmação de casos de dengue, superior ao ano de 2023”, afirmou Casagrande.

Casos

No total, já são 10.955 casos confirmados da doença no Espírito Santo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera situação epidêmica taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com a Sesa, o Estado apresenta uma taxa de 481 casos por 100 mil habitantes nas últimas quatro semanas.