Estrela anuncia novo técnico para disputa do Capixabão; confira

Após a saída de Ney Barreto do comando do Estrela do Norte, a equipe alvinegra anunciou o novo técnico para sequencia do Campeonato Capixaba.

Cleiton Marcelino assume o alvinegro, após a 4ª rodada do Capixabão. Até o momento, Estrela tem quatro jogos, sendo duas derrotas e dois empates, no estadual.

O treinador chega com a difícil missão de “ajeitar” o time do Estrela. Contudo, terá de lidar com a pressão dos torcedores, que já estão impacientes com as atuações do time neste ano.

Na noite desta quinta-feira (2), o time de Cachoeiro recebeu o Porto Vitória, no Sumaré. A partida terminou empatada em 1 a 1, com Anderson Grasseli comandando a equipe na beira de campo, o Estrela fez sua melhor partida no Capixabão até o momento. Aliás, marcou seu primeiro gol na competição.

Leia também: Estrela empata com Porto Vitória e segue sem vencer no Capixabão

Quem é Cleiton Marcelino?

Cleiton é um técnico novo, porém já passou por alguns times do futebol capixaba, como por exemplo: Espírito Santo FC, Atlético Itapemirim, Serra, Desportiva Ferroviária, entre outros clubes.

Entre seus títulos e destaques na carreira, Cleiton já foi vice-campeão da Copa ES três vezes e chegou na segunda fase da Copa do Brasil, em 2019. Além de uma grande variedade de títulos como treinador de base (Sub-17 e Sub-20).

O novo técnico do Estrela do Norte é formado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nas licenças A, B e C. Contudo, Cleiton chega com a difícil missão de “resgatar” o futebol do Alvinegro do Sumaré, se afastar da zona de rebaixamento e talvez, levar a equipe para as próximas fases do Campeonato Capixaba.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes