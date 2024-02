Estrela empata com Porto Vitória e segue sem vencer no Capixabão

Estrela do Norte e Porto Vitória se enfrentaram na noite desta quinta-feira (1), o jogo válido pela 4ª rodada do Capixabão, terminou empatado, no Sumaré.

Com o empate em casa, Estrela se complica ainda mais no Campeonato Capixaba, com quatro jogos disputados (dois empates e duas derrotas). O alvinegro está na 8ª colocação da tabela, com um ponto a mais que o Rio Branco de Venda Nova, que tem um jogo a menos no campeonato.

Já o Porto Vitória conseguiu um ponto importante fora de casa, o empate em Cachoeiro, rendeu ao Porto o 1° lugar na tabela de classificação do Campeonato Capixaba.

O primeiro tempo não teve muitas emoções, o gramado do Sumaré atrapalhou “um pouco” o rendimento dos atletas, e consequentemente, o espetáculo.

Contudo, Estrela do Norte fez um bom primeiro tempo, criou boas chances, e foi ativo no ataque, ao contrário de jogos passados, onde o time aparentava estar mais desorganizado.

Estrela e Porto Vitória marcaram seus gols no segundo tempo, aos 5 minutos, o Porto saiu na frente com gol de Caio Wilker, de pênalti. Após isso, o Alvinegro do Sumaré se “jogou” ao ataque.

Até que aos 24 minutos da segunda etapa, o meia-atacante Andinho, chutou rasteiro de fora da área e deixou tudo igual no Sumaré. O restante do jogo foi muito disputado, com os dois times buscando a vitória. Porém, o jogo terminou empatado, em 1 a 1.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes