Em jogo polêmico, Estrela perde para Desportiva no Capixabão

Na tarde deste domingo (4), a Desportiva recebeu o Estrela do Norte, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Em jogo polêmico, válido pela 5ª rodada do Campeonato Capixaba, o Desportiva venceu o Estrela por 2 a 0.

Com novo comando técnico, Estrela precisava urgentemente de uma “reação” no Capixabão. Porém, a derrota deste final de semana deixou o alvinegro dentro da zona de rebaixamento da competição.

Com a derrota, Estrela fica com a 9ª colocação do Campeonato Capixaba, dentro da zona de rebaixamento. Já a Desportiva, após três rodadas sem vencer, agora chega a 3ª colocação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo do jogo não teve muitas emoções, Estrela não conseguiu assustar a Desportiva durante toda primeira etapa. Aliás, o gol da Desportiva, saiu no começo do jogo, com Willyan Sotto marcando um belo gol, no ângulo do goleiro estrelense.

No segundo tempo, com as substituições do Estrela do Norte, o jogo mudou consideravelmente. Com isso, o time alvinegro começou a chegar melhor que a Desportiva no ataque. Porém, pecava muito na hora de finalizar.

O Estrela crescia no jogo, quando o árbitro da partida marcou um pênalti um tanto polêmico contra o Alvinegro do Sumaré, Victor Rangel converteu o pênalti. Assim, Desportiva fez seu segundo gol na partida.

Em novo lance polêmico, já no final do jogo, o arbitro expulsou Lucimário por reclamação e Vandinho por falta. Em um jogo marcado por erros da arbitragem, a Desportiva venceu o Estrela por 2 a 0.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes