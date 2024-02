Ex-secretário do ES é nomeado no Ministério da Justiça

O governo federal nomeou dois novos secretários do Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski. O ex-secretário estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus) André de Albuquerque Garcia irá exercer o cargo de secretário nacional de Políticas Penais e Jean Keiji Uema será o secretário nacional de Justiça.

Os nomes já haviam sido anunciados no dia da posse de Lewandowski e agora estão formalizados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9).

LEIA TAMBÉM: André Garcia deixa Governo do ES para assumir cargo no Ministério da Justiça

André de Albuquerque Garcia é Procurador do Estado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (FDR-UFPE), mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco e doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

Natural de Pernambuco, exerceu o cargo de Secretário Executivo de Defesa Social do Estado, foi Secretário de Estado Extraordinário de Ações Estratégicas, da Justiça e da Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo. Também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Desde janeiro de 2023, exercia o cargo de Secretário de Estado da Justiça.

Estadão Conteúdo