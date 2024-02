Fausto Silva é internado e pode passar por mais um transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira (26). Ele deu entrada na unidade de saúde com problemas nos rins, segundo a Folha de S. Paulo.

Faustão estaria com problemas nos rins. Um novo transplante, inclusive, desta vez de rim, não estaria descartado. Desde setembro, o comunicador faz diálise três vezes na semana, procedimento artificial que remove os resíduos e a água em excesso no sangue.

Oficialmente, nem a assessoria do comunicador nem o hospital comentaram sobre o assunto.

