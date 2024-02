Final de semana com adrenalina encerra programação de verão em Itapemirim

Um domingo diferente e pra lá de emocionante para quem curte eventos radicais sobre rodas. A Prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria de Esportes, realizou um verdadeiro espetáculo na praia de Itaoca. O público curtiu, fotografou, filmou e até se aventurou na garupa dos pilotos de alto nível que se apresentaram.

A equipe Adrenalina Moto Show trouxe direto de São Paulo uma apresentação com mais de 40 acrobacias e manobras radicais, inclusive com fogo.

O evento contou com a presença do Tricampeão Brasileiro Rafinha, que além de mostrar suas habilidades, fez questão de enfatizar que a prática esportiva é uma atividade profissional exercida com todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos atletas e do público. Disse ainda que requer muito treino e em um ambiente adequado, devidamente cercado, licenciado, e pediu para o público não se arriscar por aí fazendo com essas manobras.