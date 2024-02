Governo do ES inaugura recapeamento asfáltico no município de Brejetuba

Mais infraestrutura para as vias rurais. O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na última sexta-feira (16), mais uma obra de recapeamento asfáltico, desta vez, no município de Brejetuba, na localidade de Brejaubinha. Para a realização da intervenção, foram investidos aproximadamente R$ 1,9 milhão, contemplando uma extensão de 4,37 quilômetros.

As obras contam também com sinalização horizontal e vertical, e fazem parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). As vias recuperadas nos municípios de Brejetuba vão garantir a melhoria das condições de trafegabilidade e sinalização, estimulando as atividades agrícolas, como agroturismo e agroindústrias artesanais, e o desenvolvimento local.

“Viemos inaugurar mais esse trecho do Caminhos do Campo e dar ordem de serviço para um novo serviço de calçamento rural. Sao investimentos que estão mudando a cara de Brejetuba. A rodovia da Sede até Brejaubinha ficou linda e vamos seguir desenvolvendo essa cidade que tem um potencial turístico maravilhoso e uma cafeicultura tão forte. Aproveitamos para visitar a Fazenda Esperança, que está em obras, e a empresa NetZero. Aqui é só trabalho!”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, comentou que essa é mais uma entrega de uma série de intervenções de recapeamento asfáltico que contemplam outras quatro rodovias rurais e cerca de 34 quilômetros.

“Vamos continuar a investir em infraestrutura rural, levando mais qualidade de vida para o campo. Essa obra vai garantir mais segurança e mobilidade para veículos e pedestres que trafegam pelas vias, além de possibilitar a comercialização de produtos agropecuários, o desenvolvimento do agroturismo e da agroindústria local”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Outras obras

Ao todo, a Secretaria da Agricultura realiza o recapeamento asfáltico e a implantação da sinalização horizontal e vertical em cinco rodovias rurais que fazem parte do Programa Caminhos do Campo. As vias recuperadas estão localizadas nos municípios de Brejetuba, Marechal Floriano, Vila Valério, Marilândia e São Domingos do Norte. Ao todo, o Governo Estadual investe R$ 14,3 milhões em 33,9 quilômetros de estradas.

Caminhos do Campo

O Programa Caminhos do Campo é voltado à pavimentação de estradas rurais e municipais, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa facilita a mobilidade da comunidade, aumenta o fluxo de visitantes no meio rural e colabora com o desenvolvimento do agroturismo.

Também estiveram presentes os prefeitos Levi da Mercedinha (Brejetuba) e Luciano Pimenta (Afonso Cláudio); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado estadual Vandinho Leite; e a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.