Gratuito: ES tem vagas para cursos de inglês e espanhol

Termina na próxima sexta-feira (23), o período de inscrições para os cursos de Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol, que serão oferecidos pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) da Secretaria da Educação (Sedu).

Os estudantes interessados nas vagas oferecidas gratuitamente podem se inscrever pelo Portal do Aluno (Clique AQUI e acesse).

O processo seletivo é destinado a estudantes que estejam regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 2.520 vagas em 23 escolas polo de 20 municípios.

Desde sua criação em 2009, o CEI tem como objetivo aprimorar a fluência e a comunicação dos estudantes capixabas nas línguas estrangeiras. Além dos cursos regulares, o programa oferece ainda vagas para cursos intensivos de línguas no exterior, por meio do Intercâmbio Estudantil. Os estudantes viajam para países como Canadá, Estados Unidos e Chile com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Confira AQUI o Edital n° 06/2024 que regulamenta o processo seletivo para os CEI.