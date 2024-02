Guaçuí: inscrições para Processo Seletivo começam na quinta (15)

A Prefeitura de Guaçuí anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo. O objetivo é preencher 30 vagas, além de formar cadastro reserva, por tempo determinado. As oportunidades são voltadas para candidatos de nível fundamental incompleto.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de: Operador de Máquina (16); Motorista (6); Braçal (8).

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.694,40 a R$ 1.976,80.

Como participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro de 2024, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Prefeitura Municipal de Guaçuí, localizada na Praça João Acacinho, 01, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio das seguintes etapas: contagem de tempo de serviço; e contagem dos títulos. Para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista também haverá prova prática.

O prazo de vigência do contrato será de um ano, sendo admitida a sua renovação por igual período, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e conforme a conveniência administrativa.

Validade

Em suma, o prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contados a partir da data de homologação do resultado final. Entretanto, ele pode ser prorrogado uma vez por igual período.

Por fim, confira o edital completo clicando AQUI.

