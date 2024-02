Guaçuí: “Jauhar não escuta ninguém”, afirma vereador

Uma declaração do vereador e pré-candidato a prefeito de Guaçuí, Wanderley Moraes (UB), esquentou os bastidores da política no município do Caparaó. Ele afirmou que o atual prefeito Marcos Luiz Jauhar (Republicanos) não escuta ninguém. Principalmente quem é mais inteligente do que ele.

“Eu não sigo puxadinho de gabinete de prefeito nenhum. Porque o vereador tem um papel fundamental na sociedade. Porque é o vereador que está na rua. É o vereador que consegue alcançar os bairros mais vulneráveis, porque ele transita neste meio. O problema do prefeito Jauhar é que ele não escuta ninguém. Ele não escuta. Principalmente quem é mais inteligente que ele”, ressaltou o pré-candidato.

A declaração ocorreu ao jornalista Basílio Machado, na Live “O Lado B da Política”, transmitida pelo “Portal de Notícias 24 Horas” nessa última quinta-feira, 22.

Com dois mandatos de vereador, Wanderley de Moraes Faria já foi candidato a deputado Estadual em 2018 e a Federal em 2022, tendo sua maioria de votos, mais de cinco mil, no Caparaó. Aliado do atual secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, Felipe Rigoni (UB), e do deputado Estadual Bruno Rezende (UB), Moraes também afirma que Jauhar trata a Câmara como um poder que não existisse.

“Ele trata a câmara como um poder que não existisse. Isso foi tema nas ruas, na campanha em bares que ele frequentou. Eu não penso assim. Se algum dia eu chegar ao executivo, eu vou tratar o vereador com o devido respeito que ele merece ter. Mas vou cobrar dele da mesma forma. Vereador tem que estudar, tem que legislar. O vereador tem que ser o equilíbrio que nem sempre o executivo consegue agradar a todos”, frisa o vereador.