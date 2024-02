Guarda Civil apreende veículo clonado em Cachoeiro de Itapemirim

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (15), um veículo clonado, no bairro Vila Rica. A ação se deu graças ao sistema de videomonitoramento.

Por volta de 1h30, os agentes da GCM se deslocaram até a rua Hélio Heleno Junior, para atender a demanda da Central de Governança do município, que, imediatamente, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Com base nas informações, a equipe realizou a abordagem após identificar o veículo, confirmando sinais de clonagem.

Em consulta aos sistemas disponíveis, foi possível localizar o registro de furto/roubo de outro veículo no Estado de São Paulo, em julho de 2020.

Ao ser abordado, o condutor do veículo no bairro Vila Rica disse que não tinha os documentos do carro e que o havia comprado de outro homem, do município de Vargem Alta.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. O veículo, por sua vez, foi levado para o pátio credenciado.