Hifa: deputado destina R$ 1 milhão para hospital em Cachoeiro

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) será beneficiado com emenda parlamentar de R$ 1 milhão destinada pelo deputado federal Gilson Daniel (Podemos), que visitou a unidade no último sábado (17).

“Quero aqui dizer que recebi um pedido da instituição, mas também dos deputados Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União) e também do vereador Delandi (Podemos), que esteve conosco lá em Brasília e pediu os recursos para investir aqui no Hifa. E nós, o nosso mandato, garantimos esse recurso, que é o primeiro recurso do nosso mandato aqui para Cachoeiro, mas vamos avançar ainda mais investindo em saúde pública”, afirmou o parlamentar.

LEIA TAMBÉM: HIFA: boas práticas de governança tornam hospital referência nacional

Allan Ferreira destacou a importância dos recursos para o fortalecimento da saúde no Sul do Espírito Santo.

“Obrigado por atender nosso pedido, pois a saúde de Cachoeiro precisa muito, e unidos com Delandi e Dr. Bruno Resende , vamos lutar sempre por uma saúde cada vez melhor”, ressaltou.

Já Dr. Bruno, chamou atenção para a qualidade da gestão implementada na instituição, o que tem feito o Hifa torna-se referência na região.

“Obrigado pelo apoio ao HIFA. Hospital importantíssimo para nossa região. Com uma direção comprometida, o HIFA tem transformado a saúde de Cachoeiro e do Sul capixaba. Estamos juntos . Por mais saúde e mais dignidade!”, afirmou.