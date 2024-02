Homem ameaça matar a ex com facão e marreta e acaba preso em Ibatiba

Um homem foi preso após ameaçar matar a ex-companheira com uma marreta e um facão, na tarde desta quarta-feira (31), no bairro São José, em Ibatiba. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que seria morta caso não mantivesse relação sexual com o ex companheiro.

A PM disse que policiais militares se depararam com uma mulher dizendo que seu ex-companheiro havia invadido a residência dela e ameaçado que caso ela não mantivesse relação sexual com ele, tiraria a vida dela.

No entanto, a vítima disse que negou manter relação com o homem e, por isso, ele pegou um facão e uma marreta e começou as ameaças. Neste momento, ela correu. Porém, foi perseguida pelo homem, que só parou quando avistou a viatura. Ele fugiu invadindo uma residência e pulando diversas cercas.

A vítima foi levada para casa pelos policiais que, mantiveram o patrulhamento nas imediações do bairro por aproximadamente 30 minutos, mas sem sucesso em localizar o homem.

Após a equipe deixar o bairro, aproximadamente dez minutos depois, os militares foram novamente acionados, pois o homem teria retornado à casa da vítima. Os militares foram ao local e, novamente, o homem fugiu, invadindo algumas residências, sendo alcançado pela guarnição dentro de uma casa, onde estava escondido atrás de uma geladeira.

Ao ser abordado, o homem se encontrava com uma camisa enrolada no braço direito e com sangramento. Questionado, ele respondeu que se cortou quando socou a janela da casa de sua ex-companheira, vindo a quebrar a janela e se cortar no vidro.

A equipe foi até a casa da vítima e ela relatou que o ex-companheiro teria retornado ao local, a ameaçando com um facão e uma marreta. Após isso, ele teria quebrado a janela da residência e agredido a mulher com pancadas usando a marreta. Posteriormente, ele saiu da casa, mas retornou sangrando e gritando que iria tirar a vida da moradora. Neste momento, alguém gritou que a polícia estava chegando e ele correu.

Os militares refizeram o caminho percorrido pelo homem e encontraram a marreta no interior da residência da vítima e o facão abandonado em uma casa por onde ele passou para fugir.

Diante dos fatos, a mulher e o homem foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Ibatiba, onde receberam atendimento médico. A mulher foi liberada e homem transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Após alta, ele foi levado para a 11ª Delegacia Regional, onde foram entregues a marreta e o facão.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 25 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, tentativa de estupro e descumprimento de medida protetiva, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).