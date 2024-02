Homem é pego com arma e drogas em bloco de Carnaval em Atílio Vivácqua

Um homem foi detido neste domingo (11), após ser flagrado com arma e drogas no meio do bloco de Carnaval em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de que haviam suspeitos nos blocos de Carnaval realizando o comércio de drogas e que estavam ostentando armas de fogo na cintura.

Leia também: Idoso morre em acidente envolvendo três veículos no ES

Diante das informações, os militares realizaram o patrulhamento se aproximando do bloco de Carnaval, onde avistaram os suspeitos. Ao realizaram buscas pessoais, os policiais foram atacados com garrafas de vidro por familiares dos suspeitos, na tentativa de impedir o trabalho policial.

Para que o trabalho fosse feito, os policiais reagiram com técnicas não letais, com disparos de elastômetro e spray de pimenta para afastar a multidão.

Na abordagem, os militares encontraram uma pochete preta contendo oito cigarros de maconha, quatro porções maiores de maconha, quatro buchas de maconha, um simulacro de revólver, um simulacro de submetralhadora, uma capa de colete, um celular e R$ 180,00 em espécie.

Portanto, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a autoridade competente.