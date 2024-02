Idoso morre em acidente envolvendo três veículos no ES

Um idoso, de 63 anos, morreu após um grave acidente envolvendo três veículos, neste sábado (10), em Marailândia.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o fato ocorreu em um trevo na zona rural do município. As informações da Polícia Civil apontam que os veículos bateram.

LEIA TAMBÉM: Grave acidente provoca morte de advogada capixaba em rodovia

A ocorrência foi registrada por volta das 10h. O homem teve a morte confirmada no local. Outra vítima, conforme explica a PMES, foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada por volta das 11h17, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.