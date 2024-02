Homem marca encontro com menina de 13 anos e acaba preso em Alegre

Um homem, de 50 anos, foi preso suspeito de tentativa de estupro de vulnerável contra uma menor de 13 anos no município de Alegre. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na tarde da última terça-feira (30).

Leia também: Homem é preso após ligar para a polícia e confessar crime em Cachoeiro

De acordo com informações da PM, os militares foram acionados pelo conselho tutelar do município, informando que o suspeito estaria mantendo contato com a menina de 13 anos, por meio de mensagens via celular, marcando um encontro em um local determinado para se relacionarem. A menor chegou a confirmar aos policiais que os dois já tiveram outros encontros.

Portanto, o suspeito foi identificado e detido pela Polícia Militar. Em seguida, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde compareceram as partes envolvidas.