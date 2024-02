Homem mata namorado da sobrinha em MG, foge e acaba preso no ES

Um homem de 33 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (19), suspeito de matar o namorado da sobrinha na cidade de Belo Oriente, estado de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a prisão ocorreu durante uma operação policial realizada no Bairro Balneário de Carapebus, na Serra.

A PCES informou que uma equipe de policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, deslocou-se até o bairro Balneário de Carapebus para dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do suspeito, de 33 anos, expedido pela Justiça de Minas Gerais pelo crime de homicídio.

Chegando à residência do suspeito, foi feito um cerco e o suspeito foi capturado no momento em que tentava se evadir pelos fundos. O celular dele foi apreendido. Encerradas as diligências, o suspeito foi conduzido até a DHPP para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Em seguida, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça Mineira. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.

O crime

Segundo informações do site de notícias Diário do Aço, de Minas Gerais, o crime ocorreu em 18 de março do ano passado, após uma discussão familiar no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), em Belo Oriente, no Estado de Minas Gerais. A vítima, Breno Louzada Fernandes, de 20 anos, foi morto pelo tio de sua namorada com um tiro na cabeça.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal do distrito, mas chegou sem vida à unidade. Os policiais conversaram com uma mulher que prestou socorro à vítima e ela relatou que o homicídio ocorreu dentro de sua casa, na noite do dia 18 de março, e que o autor era seu irmão, o suspeito de 33 anos e, relatou que Breno era namorado de sua filha.

A sogra do jovem baleado informou à polícia que o irmão dela estava muito alterado e, durante uma discussão, começou a brigar com a vítima. Ela tentou intervir, mas o suspeito pegou uma arma, saiu do quarto e disparou contra o rapaz, atingindo-o na cabeça. Após ferir o jovem, o homem fugiu com a arma.