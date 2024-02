Homem é detido por descumprimento de medida protetiva em Marataízes

Um homem foi detido na tarde da última terça-feira (21), por descumprimento de medida protetiva contra ele no município de Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha (PMP), durante realização de visita tranquilizadora à assistida do programa de visitas, a vítima relatou aos militares descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU) pelo seu ex-companheiro, há pelo menos um ano.

Ainda durante a visita, os militares avistaram o acusado próximo à casa da vítima, em descumprimento da distância pré-estabelecida em MPU.

Portanto, o homem foi detido pela PM e encaminhamento às autoridades competentes para demais providências.

