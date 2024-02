Hora da Verdade: PF dá prazo de 24h para Bolsonaro entregar passaporte

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a entregar o seu passaporte em até 24 horas.

Ele é alvo de uma operação deflagrada, nesta quinta-feira (8), pela Polícia Federal (PF), que investiga tentativa de golpe de Estado após o pleito eleitoral de 2022.

De acordo com informações do blog da colunista Anrea Sadi, a assessoria de imprensa de Bolsonaro confirmou o recebimento da ordem do STF, que também determina que o ex-presidente não se comunique com os investigados na operação.

A ação da PF, denominada Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim), tem como alvo aliados de Bolsonaro, como Braga Netto, Augusto Heleno e Valdemar Costa Neto. A operação também já prendeu os ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara.