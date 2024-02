Hospital Evangélico de Cachoeiro recebe certificação no tratamento de AVC

O Hospital Evangélico de Cachoeiro, referência em tratamento de AVC para o Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Espírito Santo, recebeu mais uma grande certificação na área da saúde, o Angels Award Gold Status.

O WSO Angels Awards reconhece hospitais de alto desempenho que registraram e forneceram consistentemente dados que irão auxiliar a investigação e ajudar a identificar pontos de melhoria no tratamento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“A conquista dessa premiação da iniciativa Angels é de grande importância e comprova que o atendimento das pessoas com AVC no HECI segue padrões internacionais de excelência. Oferecer um serviço de elevada qualidade à população faz parte da missão do HECI”, afirma o coordenador do serviço de Neurologia, Dr. Waldemar Algemiro.

Doença

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo.

Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato.

Tratamento

No Hospital Evangélico o tratamento com trombolítico é realizado nos casos de AVC Isquêmico, que chegam até 4,5 horas do início dos sintomas. Esse medicamento importante busca desobstruir a circulação de sangue do cérebro.

Também é a unidade hospitalar completa, preparada para atender pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC), referência em AVC no Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Estado do Espírito Santo.