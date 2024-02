Hospital Evangélico está com inscrições abertas para Programa de Residências

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) está com novas aprovações em Residências em Saúde, além de vagas remanescentes. Os interessados nos programas de residências deverão acessar o edital pelo site novo.ibgpconcursos.com.br a partir desta terça (6) até a próxima sexta-feira (9).

Leia também: Seis escolas de Cachoeiro seguem sem previsão para retorno das aulas

O programa de Residência em Saúde no hospital teve início em 2008, quando foi autorizado pelo MEC, e à época oferecia a especialidade em Clínica Médica.

Neste ano, o Heci traz novidades com os programas Multiprofissionais na Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular e o Programa Uniprofissional em Odontologia.

Residência Uniprofissional

O programa de Residência em Odontologia Hospitalar é cumprido em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de 60 horas semanais.

“Este programa de Residência em Odontologia Hospitalar é muito sonhado por nós há mais de cinco anos e foi uma conquista. Será ofertada uma vaga de residência por ano, um total de dois anos de residência. O residente do programa de odontologia hospitalar estará inserido no hospital exercendo a odontologia hospitalar, no ambulatório, na área cirúrgica, na remoção de foco de infecção, pré-cirúrgico, pré-tratamento oncológico, tratamento dos efeitos adversos da terapia oncológica, além da parte teórica e no acompanhamento das outras especialidades”, explica a supervisora da residência em odontologia hospitalar, doutora Karla Malta.

Residências em Saúde

No Espírito Santo, alguns hospitais possuem o Programa de Residência, sendo o HECI o único no Sul do Estado a contemplar Residência Médica e Residência Multiprofissional. A primeira turma de residentes ingressou no Hospital, em 2008, e formou-se em janeiro de 2010. Naquela época, oferecia-se apenas a especialidade em Clínica Médica.

Na Residência Multiprofissional, Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular serão ofertadas: duas vagas em Enfermagem, duas vagas em Fisioterapia e uma vaga em Psicologia. No programa de Residência Uniprofissional há oferta de uma vaga para Odontologia hospitalar.

Além destas novas aprovações em residências, o Heci está com vagas remanescentes no programa de Residência Médica, com duas vagas em Medicina de Emergência e uma vaga em Medicina Intensiva.

Saiba mais

As datas são passíveis de alterações. Por isso é importante ficar atento ao site: novo.ibgpconcursos.com.br. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected], ou pelos telefones: (28) 3526-6166 / (28) 3526-6354.