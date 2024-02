Seis escolas de Cachoeiro seguem sem previsão para retorno das aulas

Seis unidades escolares de Cachoeiro de Itapemirim que foram atingidas durante o forte temporal no fim da tarde da última quinta-feira (1°), seguem sem previsão para retorno das aulas. De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva provocou vários pontos de alagamento e quedas de árvores.

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que trabalha para reparar os danos causados pelas chuvas. Entretanto, afirmou que ainda não há prazo para o retorno das aulas nessas seis unidades.

Na escola “Irmã Margarida”, localizada no Monte Belo, uma árvore caiu em cima do telhado, comprometendo a estrutura da cobertura. Além disso, na “Maria das Neves S. A. Espíndula”, no Alto União, telhas foram destruídas, uma árvore caiu em cima do playground e danificou parte do telhado e portão de acesso.

Foto: Divulgação/PMCI

Já na unidade “Thereza Viliatti Sartório”, em Boa Esperança, a estrutura das paredes do sistema d’água do combate a incêndio foi comprometida. Do mesmo modo, na escola “Amélia Toledo”, em Córrego dos Monos, houve destelhamento e prejuízo na parte elétrica e distribuição de água.

Por último, na escola “Lucilla de Araújo”, localizada no Parque Laranjeiras, houve queda do muro, na parte externa, e perda de telhas.

Ano levito começou nesta segunda (05)

Nas demais escolas municipais de Cachoeiro o ano levito começou nesta segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), mais de 20 mil estudantes voltaram às salas de aulas.

O Prefeito Victor Coelho e a secretaria de Educação, Cristina Lens estiveram na escola Pedro Nolasco, no bairro Paraíso, para dar as boas-vindas aos estudantes.

Os horários de funcionamento das escolas regulares e integrais são diferentes. A saber, na educação infantil, as unidades de período integral funcionarão das 7h às 17h30 (creche) e 7h às 16h30 (pré-escola). Enquanto as demais terão atendimento aos alunos do turno matutino das 7h às 11h30 e do vespertino das 13h às 17h30.

No ensino fundamental, as atividades no turno matutino serão desenvolvidas das 7h às 11h30, e no vespertino, das 13h às 17h30. Já nas unidades de ensino fundamental de tempo integral, as aulas voltarão, dois dias depois: 7 de fevereiro e funcionarão de 7h30 e 16h30.

A modalidade de ensino integral é executada nas escolas “Nossa Senhora das Graças”, no bairro Agostinho Simonato; “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia; “Prof. Elísio Cortes Imperial”, no bairro Teixeira Leite; “Julieta Deps Tallon”, do bairro Zumbi; “Prof. Athayr Cagnin”, do bairro Abelardo Machado; “Prof. Florisbelo Neves”, do bairro Novo Parque; “Gironda”, no distrito de Gironda; “Thereza Valiatti Sartório”, em Boa Esperança; “Prof. Valdir Freitas”, no Paraíso e “Prof. José Paineiras Filho”, do bairro Costa e Silva.