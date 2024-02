Inscrições abertas para Agentes de Integração Escolar no ES

Estão abertas, até as 17h da próxima segunda-feira (26), as inscrições para o processo seletivo de Agentes de Integração Escolar (AIE). Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site www.selecao.es.gov.br.

Os servidores contratados neste processo seletivo vão atuar nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, em regime de 40 horas por concessão de bolsas no valor de R$ 1.500,00.

Aliás, o Projeto Agente de Integração Escolar (Paie) tem como finalidade o desenvolvimento de ações que contribuam para o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos estudantes. Portanto, os profissionais selecionados para a função de AIE atuarão à frente da busca ativa escolar junto às escolas, famílias e comunidades.

Projeto Agente de Integração Escolar

Uma das metas centrais do PAIE é estimular a participação ativa e a cooperação das famílias no percurso educacional de seus filhos, ao mesmo tempo em que busca identificar as razões subjacentes à evasão, ao abandono e à reprovação escolar. Adicionalmente, o projeto se propõe a localizar adolescentes e jovens que tenham deixado a escola ou estejam em situação de vulnerabilidade.



Outro pilar fundamental do PAIE é o mapeamento das instituições que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente, inseridas na rede de apoio e proteção social, nos bairros e municípios onde as escolas estão situadas, fortalecendo, assim, a comunicação entre a escola, a comunidade, as famílias e a rede de apoio e proteção social.



Confira o Edital nº 08/2024 clicando AQUI

Dúvidas em relação ao Edital serão esclarecidas pelo e-mail: [email protected].